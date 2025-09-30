В башкирском селе Базгиево открыли фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Базгиево в Республике Башкортостан при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Шаранского района.
Получать медпомощь в новом лечебном учреждении будут жители села Базгиево, а также деревень Алмаш и Новый Тамьян. Всего к ФАПу прикрепят более 450 человек. Там можно будет пройти обследование на современном оборудовании, профилактические осмотры, а также вакцинироваться или проконсультироваться с фельдшером.
Уточним, что всего в Шаранском районе работают 16 ФАПов. До конца года в муниципалитете планируют открыть еще два таких лечебных учреждения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.