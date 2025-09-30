В башкирском селе Базгиево открыли фельдшерско-акушерский пункт

Получать медпомощь в новом лечебном учреждении будут жители села Базгиево, а также деревень Алмаш и Новый Тамьян. Всего к ФАПу прикрепят более 450 человек. Там можно будет пройти обследование на современном оборудовании, профилактические осмотры, а также вакцинироваться или проконсультироваться с фельдшером.