В Новосибирской области рассмотрели состояние школьных зданий

В Новосибирской области на заседании оперативного штаба по образованию обсудили подготовку школ к новому учебному году, включая обследование зданий, ремонт существующих и строительство новых образовательных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Губернатор Андрей Травников дал соответствующие поручения руководителям городских округов и муниципальных районов. Первый заместитель главы региона Валентина Дудникова подчеркнула необходимость обеспечить безопасность детей, педагогов и родителей.
По словам Валентины Дудниковой, главам необходимо взять на личный контроль поручение губернатора. Все здания должны полностью обеспечивать безопасную организацию образовательного процесса.
Кроме того, на заседании обсудили проведение профориентационной работы в школах региона. В первом полугодии прошлого учебного года более 170 тысяч учеников 6−11 классов приняли участие в мероприятиях Единой модели профориентации.