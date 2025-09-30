Ричмонд
В Новосибирской области рассмотрели состояние школьных зданий

Кроме того, на заседании обсудили проведение профориентационной работы в школах региона.

Источник: Freepik

В Новосибирской области на заседании оперативного штаба по образованию обсудили подготовку школ к новому учебному году, включая обследование зданий, ремонт существующих и строительство новых образовательных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Андрей Травников дал соответствующие поручения руководителям городских округов и муниципальных районов. Первый заместитель главы региона Валентина Дудникова подчеркнула необходимость обеспечить безопасность детей, педагогов и родителей.

По словам Валентины Дудниковой, главам необходимо взять на личный контроль поручение губернатора. Все здания должны полностью обеспечивать безопасную организацию образовательного процесса.

Кроме того, на заседании обсудили проведение профориентационной работы в школах региона. В первом полугодии прошлого учебного года более 170 тысяч учеников 6−11 классов приняли участие в мероприятиях Единой модели профориентации.