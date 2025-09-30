Гомельчанин поймал в пруду рыбу из Западной Африки

Хемихромис-красавец (Hemichromis bimaculatus) — это ярко окрашенная тропическая рыбка из семейства цихлид, родом из Западной Африки. Ее легко узнать по насыщенному красному или рубиновому цвету тела, которое усыпано блестящими бирюзовыми пятнами, и двум темным круглым пятнам: одно в середине тела, другое у основания хвоста. Хемихромиса часто держат в домашних аквариумах. Эта рыбка агрессивна, особенно в период нереста. В естественной среде обитания — в медленно текущих или стоячих водах тропических рек, болот и озер — хемихромис питается мелкими беспозвоночными, личинками и насекомыми. В аквариуме ему требуется отдельное пространство, особенно если содержится пара рыб.