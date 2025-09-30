Гомельчанин поймал в пруду рыбу из Западной Африки

«Рыба не из наших краев, попалась на крючок в пруду парка “Фестивальный”, — рассказал рыбак порталу Fishingby.com. Мужчина предположил, что рыбу выпустил в пруд один из местных аквариумистов.
Хемихромис-красавец (Hemichromis bimaculatus) — это ярко окрашенная тропическая рыбка из семейства цихлид, родом из Западной Африки. Ее легко узнать по насыщенному красному или рубиновому цвету тела, которое усыпано блестящими бирюзовыми пятнами, и двум темным круглым пятнам: одно в середине тела, другое у основания хвоста. Хемихромиса часто держат в домашних аквариумах. Эта рыбка агрессивна, особенно в период нереста. В естественной среде обитания — в медленно текущих или стоячих водах тропических рек, болот и озер — хемихромис питается мелкими беспозвоночными, личинками и насекомыми. В аквариуме ему требуется отдельное пространство, особенно если содержится пара рыб.
Гомельчанин попросил напомнить тем, кто держит домашних питомцев, что отпускать их на волю — это не лучшее решение как в моральном аспекте, так и в экологическом плане. Хемихромис-красавец не пережил бы и первого серьезного похолодания в белорусском пруду.
Запрет на ловлю рыбы на зимовальных ямах
Ранее Smartpress.by писал, что с 1 октября по 15 апреля в Беларуси введут запрет на ловлю всех видов рыб в местах зимовки, так называемых зимовальных ямах. Мера касается как любительского, так и промыслового рыболовства и прописана в действующих правилах ведения рыболовного хозяйства.
Причина запрета — особенности поведения рыб в холодный период. С понижением температуры воды у большинства видов резко снижается активность и замедляется обмен веществ.