Все многоквартирные дома Челябинска подключат к отоплению до 3 октября

«Запуск системы теплоснабжения — сложный процесс, требующий участия генерирующих и теплосетевых организаций, управляющих компаний, ТСЖ, а также собственников промышленных и административных зданий. Каждый из них должен провести наладку оборудования до расчетных значений. Ответственность за подачу ресурса непосредственно в квартиры несут управляющие организации. При этом у одной УК может быть десятки обслуживаемых домов, поэтому наладка внутридомового оборудования занимает время», — пояснили в компании.