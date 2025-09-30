Все многоквартирные дома Челябинска подключат к отоплению до 3 октября

«На текущий момент отопление подано в 752 многоквартирных дома. Сегодня, 30 сентября, планируется подключить 1 204 дома, 1 октября — 1 425 и 2 октября — 1 632», — прокомментировали в Уралэнергосбыте.
Напомним, в течение сентября уже была подключена к теплу часть детских садов, образовательных и медицинских учреждений, учреждений социальной сферы.
«Запуск системы теплоснабжения — сложный процесс, требующий участия генерирующих и теплосетевых организаций, управляющих компаний, ТСЖ, а также собственников промышленных и административных зданий. Каждый из них должен провести наладку оборудования до расчетных значений. Ответственность за подачу ресурса непосредственно в квартиры несут управляющие организации. При этом у одной УК может быть десятки обслуживаемых домов, поэтому наладка внутридомового оборудования занимает время», — пояснили в компании.
Температура подаваемого теплоносителя будет регулироваться в соответствии с погодными условиями: чем холоднее на улице, тем температура теплоносителя будет становиться выше.