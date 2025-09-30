В Омском отделении Союза театральных деятелей сменился председатель

В понедельник, 29 сентября, в Омском отделении Союза театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ) произошла смена руководства — впервые за последние пять лет. Новым председателем избрана Татьяна Канащук, директор театра «Арлекин». Ее предшественником был художественный руководитель театра «Галерка» Владимир Витько, возглавлявший региональное отделение с 2020 года.
Смена руководства последовала за публичным скандалом, разгоревшимся летом 2024 года вокруг реформирования номинации «Лучший спектакль» в рамках ежегодного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа — 2023». Тогда главный режиссер Северного драматического театра имени М. А. Ульянова Константин Рехтин выступил с резкой критикой решений регионального отделения СТД. В ответ Владимир Витько был вынужден дать публичные пояснения по сложившейся ситуации.
Назначение Татьяны Канащук многие в профессиональной среде рассматривают как попытку обновления и восстановления доверия к деятельности регионального отделения Союза театральных деятелей.