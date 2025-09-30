В Омском отделении Союза театральных деятелей сменился председатель

Смена руководства последовала за публичным скандалом, разгоревшимся летом 2024 года вокруг реформирования номинации «Лучший спектакль» в рамках ежегодного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа — 2023». Тогда главный режиссер Северного драматического театра имени М. А. Ульянова Константин Рехтин выступил с резкой критикой решений регионального отделения СТД. В ответ Владимир Витько был вынужден дать публичные пояснения по сложившейся ситуации.