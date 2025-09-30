Стартовал прием заявок на пятый сезон Национальной премии «Наш вклад»

«Пять лет назад в первом сезоне нашего проекта приняла участие 71 организация. Сегодня “Наш вклад” — это полноценная федеральная премия, которая только в прошлом сезоне объединила 252 представителей бизнеса и НКО со всей России. С момента запуска проекта в нем приняли участие более 750 организаций, представивших в общей сложности около 1 600 социальных и благотворительных инициатив. Мы хотим, чтобы как можно больше российских компаний включались в реализацию новых национальных проектов, достраивая их своими корпоративными практиками, и вносили свой весомый вклад в достижение национальных целей развития нашей страны», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.