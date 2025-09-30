Стартовал прием заявок на пятый сезон Национальной премии «Наш вклад»

АНО «Национальные приоритеты» объявила о начале приема заявок на пятый сезон премии «Наш вклад». Представить свои проекты смогут российские компании и некоммерческие организации (НКО), чья социальная и благотворительная деятельность соответствует целям и задачам национальных проектов России, в том числе нацпроекта «Семья».
Свои социальные инициативы на премию могут представить госкорпорации и госкомпании, крупный, средний и малый бизнес, а также некоммерческие организации. Всем финалистам премии присваивается статус «Партнер национальных проектов России». При отборе заявок учитываются соответствие целям и задачам национальных и федеральных проектов, признание экспертов, вхождение в ESG-индекс Российского союза промышленников и предпринимателей «Вектор устойчивого развития» и позитивный социально-экономический эффект. Подать заявку можно до 30 ноября на официальном сайте нашвклад.рф.
«Пять лет назад в первом сезоне нашего проекта приняла участие 71 организация. Сегодня “Наш вклад” — это полноценная федеральная премия, которая только в прошлом сезоне объединила 252 представителей бизнеса и НКО со всей России. С момента запуска проекта в нем приняли участие более 750 организаций, представивших в общей сложности около 1 600 социальных и благотворительных инициатив. Мы хотим, чтобы как можно больше российских компаний включались в реализацию новых национальных проектов, достраивая их своими корпоративными практиками, и вносили свой весомый вклад в достижение национальных целей развития нашей страны», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
За четыре сезона Национальной премии количество участников выросло более чем в 3,5 раза — с 71 организации в первом сезоне до 252 в четвертом. Общее количество поданных заявок увеличилось в три раза и достигло 759 в сезоне 2024−2025 года. География премии расширилась с 82 до всех 89 субъектов России. По итогам четырех сезонов в топ-5 регионов по количеству заявок вошли Москва, Красноярский край, Санкт-Петербург, Нижегородская область и Московская область. Большинство проектов-участников носят федеральный характер: их доля выросла до 74% в четвертом сезоне.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.