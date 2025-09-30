Бастрыкин потребовал доложить о нападении собаки на детей в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нападения бродячей собаки на детей в башкирском городе Кумертау. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Поводом для вмешательства главы СКР стала информация в социальных сетях о том, что в этом месяце текущего года агрессивное животное набросилось на трех мальчиков, укусив одного из них. Пострадавшему ребенку потребовалась медицинская помощь.
Следком Башкирии завел уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю ведомства Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.