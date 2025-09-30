Ричмонд
Власти взялись за проекты благоустройства Балтийска, в числе счастливчиков — «Поле чудес»

Работы на пересечении Ленина и Садовой запланировали на 2026 год.

Источник: администрация Балтийского городского округа

Власти Балтийска обсудили главные проекты благоустройства: ФОК и «Поле чудес». Об этом сообщает администрация округа.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса получило положительное заключение госэкспертизы и федеральное финансирование. На следующей неделе председатель местного Совета депутатов Николай Плюгин и член Заксобрания Нина Фёдорова попросят губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных включить ремонт «Поля чудес» в список приоритетных проектов на 2026 год.

В июне жители Балтийска жаловались на медленное благоустройство «Поля чудес». По словам интернет-пользователей, власти отчитываются о «посаженных то тут, то там деревьях», а горожане ждут «более существенный результат труда».