В школе Иркутска, где произошла давка учеников, никто не пострадал

В школе Иркутска, где утром, 30 сентября произошла давка учеников, никто не пострадал. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, родители также не обращались к руководству школы касаемо разбитого телефона. Напомним, в местных пабликах разлетелось видео, на котором, по словам автора, запечатлена обстановка в одной из школ города. Коридоры учебного заведения оказались полностью заполнены школьниками. Говорилось и о том, что некоторые ученики пострадали.
— Указанная информация не соответствует действительности. Администрация школы приняла меры по обеспечению безопасности детей и провела с ними беседу, — прокомментировали в пресс-службе администрации Иркутска.
Чтобы избежать повторения подобных случаев, персонал школы усилил надзор за передвижением учеников по территории учреждения и ввел новые правила для организации потоков в раздевалках.