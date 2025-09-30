Ричмонд
В школе Иркутска, где произошла давка учеников, никто не пострадал

Администрация школы приняла меры по обеспечению безопасности детей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В школе Иркутска, где утром, 30 сентября произошла давка учеников, никто не пострадал. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, родители также не обращались к руководству школы касаемо разбитого телефона. Напомним, в местных пабликах разлетелось видео, на котором, по словам автора, запечатлена обстановка в одной из школ города. Коридоры учебного заведения оказались полностью заполнены школьниками. Говорилось и о том, что некоторые ученики пострадали.

— Указанная информация не соответствует действительности. Администрация школы приняла меры по обеспечению безопасности детей и провела с ними беседу, — прокомментировали в пресс-службе администрации Иркутска.

Чтобы избежать повторения подобных случаев, персонал школы усилил надзор за передвижением учеников по территории учреждения и ввел новые правила для организации потоков в раздевалках.