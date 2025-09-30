В Витебске МЧС вызвали из-за собаки, которая грелась на батареях и застряла

В Витебске спасателей вызвали из-за собаки, которая грелась на батареях и застряла, сообщили в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел 29 сентября. Около 09.10 утра в МЧС позвонили хозяева хвостатого питомца, сообщившие, что их собака грелась на батареях и застряла.
Работники МЧС незамедлительно выехали по вызову в одну из квартир в Витебске. На месте выяснилось, что собака застряла между стеной и трубой системы отопления.
— Спасатели освободили собаку из ловушки. Животное не пострадало, — прокомментировали в пресс-службе.
