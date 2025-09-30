Ричмонд
В Витебске МЧС вызвали из-за собаки, которая грелась на батареях и застряла

МЧС: в Витебске собака застряла в конструкции батареи в квартире.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске спасателей вызвали из-за собаки, которая грелась на батареях и застряла, сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 29 сентября. Около 09.10 утра в МЧС позвонили хозяева хвостатого питомца, сообщившие, что их собака грелась на батареях и застряла.

Работники МЧС незамедлительно выехали по вызову в одну из квартир в Витебске. На месте выяснилось, что собака застряла между стеной и трубой системы отопления.

— Спасатели освободили собаку из ловушки. Животное не пострадало, — прокомментировали в пресс-службе.

Также МЧС сообщило о пожаре в социальном пансионате под Минском: «Ночью эвакуировали 30 человек».

А еще в Беларуси спасатели МЧС сожгли дом во время огневого эксперимента.

И мы писали, что под Барановичами на М-1 19-летний пассажир микроавтобуса погиб в ДТП с фурой.