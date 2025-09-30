Ричмонд
В Самаре идет регистрация на ноябрьский массовый забег «Чистый спорт»

Поучаствовать в нем могут все желающие от 14 лет.

Мероприятие состоится в центре города. пишет Самара-МК.

Массовый забег «Чистый спорт» организуют 5 ноября в столице 63-го региона. Старт и финиш будут около Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича на улице Куйбышева, 1.

Присоединиться к нему могут все желающие от 14 лет. Также при себе нужно иметь медзаключение о допуске.

Также предусмотрен профессиональный забег. Мужчины, показывающие время:

  • 5 км — 16 минут;
  • 10 км — 33 минуты;
  • 21,1 км — час и 14 минут.

Женщины:

  • 5 км — 17 минут;
  • 10 км — 36 минут;
  • 21,1 км — час и 20 минут (подтверждение времени — при получении стартового пакета, нужно предоставить протокол с соревнований или через сайт).