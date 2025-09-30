В Алматы пустят бесплатные автобусы для болельщиков матча «Кайрат» — «Реал»

По данным акимата города, всего будет задействовано 60 автобусов, которые отвезут болельщиков с Центрального стадиона в разные районы Алматы после финального свистка.
Маршруты распределили по шести основным направлениям:
— А1 — Центральный стадион → «Алматы Арена» (отправление: пр. Абая, западное направление);
— А2 — Центральный стадион → Райымбек/Алатау (пр. Абая, западное направление);
— А3 — Центральный стадион → ж/д вокзал Алматы-1 (ул. Байтурсынова, северное направление);
— А4 — Центральный стадион → мкр. Орбита (ул. Байтурсынова, южное направление);
— А5 — Центральный стадион → мкр. Жулдыз (пр. Абая, восточное направление);
— А6 — Центральный стадион → Аэропорт (пр. Абая, восточное направление).
Кроме того, алматинский метрополитен будет работать до 01:00. На станциях «Байконыр» и «Театр им. М. Ауэзова» усилят дежурство сотрудников для безопасного и комфортного пропуска пассажиров.
Матч «Кайрат» — «Реал Мадрид» пройдет 30 сентября в 21:45 на Центральном стадионе Алматы.