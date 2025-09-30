Ричмонд
В Алматы пустят бесплатные автобусы для болельщиков матча «Кайрат» — «Реал»

В день матча «Кайрат» — «Реал Мадрид» в Алматы будут курсировать бесплатные автобусы, а метро продлит работу до часа ночи, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

По данным акимата города, всего будет задействовано 60 автобусов, которые отвезут болельщиков с Центрального стадиона в разные районы Алматы после финального свистка.

Маршруты распределили по шести основным направлениям:

— А1 — Центральный стадион → «Алматы Арена» (отправление: пр. Абая, западное направление);

— А2 — Центральный стадион → Райымбек/Алатау (пр. Абая, западное направление);

— А3 — Центральный стадион → ж/д вокзал Алматы-1 (ул. Байтурсынова, северное направление);

— А4 — Центральный стадион → мкр. Орбита (ул. Байтурсынова, южное направление);

— А5 — Центральный стадион → мкр. Жулдыз (пр. Абая, восточное направление);

— А6 — Центральный стадион → Аэропорт (пр. Абая, восточное направление).

Кроме того, алматинский метрополитен будет работать до 01:00. На станциях «Байконыр» и «Театр им. М. Ауэзова» усилят дежурство сотрудников для безопасного и комфортного пропуска пассажиров.

Матч «Кайрат» — «Реал Мадрид» пройдет 30 сентября в 21:45 на Центральном стадионе Алматы.