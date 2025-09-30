Мэрия Омска спрогнозировала уменьшение численности населения города

На начало 2025 года в Омске было 1,1 млн жителей, к концу ожидается сокращение их численности до 1 099,6 тыс. человек. То есть это будет сокращение на 1,7 тыс. Хотя в сравнению с убылью из города из-за миграции это и не так плохо.