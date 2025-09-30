Мэрия Омска спрогнозировала уменьшение численности населения города

Мэрия Омска выложила у себя на сайте прогноз социально-экономического развития города до 2028 года. В документе есть доля пессимизма насчет демографии, конкретнее —численности населения и увеличения рождаемости.
На начало 2025 года в Омске было 1,1 млн жителей, к концу ожидается сокращение их численности до 1 099,6 тыс. человек. То есть это будет сокращение на 1,7 тыс. Хотя в сравнению с убылью из города из-за миграции это и не так плохо.
В 2026−28 годах сохранится тенденция к уменьшению рождаемости. В итоге прогнозируется сокращение населения каждый год в среднем на 0,2−0,4%. При этом в текущем году меньше станет число молодого и трудоспособного населения, а пожилых людей станет больше, говорится в прогнозе.
«С учетом пенсионной реформы прогнозируется рост численности населения трудоспособного возраста в 2026 — 2028 годах, при этом продолжится “старение” населения — сокращение численности моложе трудоспособного возраста и рост численности старше трудоспособного возраста», — добавили в мэрии.
Еще одним негативным итогом нынешнего года станет уменьшение среднегодовой численности дошкольников и школьников. Первых станет меньше сразу на 4,1 тыс. Вторых — на 0,2 тыс. Это аналитики тоже считают следствием спада рождаемости в 1990-е годы.
Ранее мы писали, что за 2024 год население Омской области уменьшилось на 12 650 человек.