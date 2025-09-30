Ричмонд
В Омске началось строительство самой крупной в регионе школы на 1550 мест

В Омске стартовало строительство самой большой в Омской области школы — на 1550 учащихся.

Источник: пресс-служба минстроя Омской области

Новое образовательное учреждение с физико-химическим профилем обучения появится на левом берегу Иртыша, на улице Шаронова.

Проект реализуется по инициативе губернатора Виталия Хоценко и уже перешёл в активную фазу.

Как сообщил глава региона Виталий Хоценко, застройщик завершил подготовку проектной документации и приступил к расчистке участка. В ближайшее время начнется формирование котлована глубиной три метра и устройство свайного поля — под фундамент здания будет установлено 935 свай. Общий объем бетона, необходимого для строительства, составит 15 тысяч кубометров.

Школа станет не только вместительной, но и технологически современной. В ней запланированы 62 учебных кабинета, актовый зал на 522 места, столовая на 755 посадочных мест, а также атриум, концертный зал и современный спортивный кластер.

Образовательное учреждение планируется к открытию в 2028 году. Ранее мы писали, что омский политех откроет лаборатории для школьников в «Неделю без турникетов».