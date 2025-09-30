В Омске началось строительство самой крупной в регионе школы на 1550 мест

Как сообщил глава региона Виталий Хоценко, застройщик завершил подготовку проектной документации и приступил к расчистке участка. В ближайшее время начнется формирование котлована глубиной три метра и устройство свайного поля — под фундамент здания будет установлено 935 свай. Общий объем бетона, необходимого для строительства, составит 15 тысяч кубометров.