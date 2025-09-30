Чрезвычайная пожароопасность прогнозируется в Ростовской области

На территории Ростовской области 30 сентября сохраняется сложная пожарная обстановка. Об этом дончан предупредили в региональном МЧС.
Так, в северо-восточных, северо-западных, центральных и юго-восточных районах действует чрезвычайная пожароопасность (5-й класс). В других районах, включая центральные, южные и Приазовье, объявлена высокая пожароопасность (4-й класс).
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки понедельника в Ростовской области спасатели потушили шесть пожаров, а также ликвидировали последствия двух ДТП.
