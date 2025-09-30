На Земле началась самая сильная c начале лета магнитная буря

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Самая крупная за последние три месяца магнитная буря началась на Земле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
«Регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний», — сказал он.
По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует магнитной буре категории G3+ по 5-балльной шкале.
Специалист отметил, что в прошлый раз явление такого уровня фиксировалось в первый день лета, когда Солнце выбросило крупного протуберанца в сторону Земли.
Ситуация в космическом пространстве около планеты остается непростой из-за воздействия усиленной солнечной активности, добавил он.