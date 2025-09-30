Ольга Бузова приехала в Казань на съёмки

Телеведущая и певица Ольга Бузова приехала в Казань. Известно, что в столице пройдут съемки третьего сезона своего образовательного реалити-шоу «Ольга Вузова».
Специально для проекта съёмочная группа посетила Казанский государственный аграрный университет. Во время визита Бузову встретили чак-чаком и цветами.
Отмечается, что в новом сезоне шоу Бузова будет путешествовать по аграрным вузам разных регионов, знакомиться с преподавателями и студентами, а также представлять зрителям интересные образовательные форматы.