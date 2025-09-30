Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ольга Бузова приехала в Казань на съёмки

В аграрном университете снимут третий сезон «Ольги Вузовой».

Источник: Страница Ольги Бузовой «ВКонтакте»

Телеведущая и певица Ольга Бузова приехала в Казань. Известно, что в столице пройдут съемки третьего сезона своего образовательного реалити-шоу «Ольга Вузова».

Специально для проекта съёмочная группа посетила Казанский государственный аграрный университет. Во время визита Бузову встретили чак-чаком и цветами.

Отмечается, что в новом сезоне шоу Бузова будет путешествовать по аграрным вузам разных регионов, знакомиться с преподавателями и студентами, а также представлять зрителям интересные образовательные форматы.