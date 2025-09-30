В Сочи началось строительство еще одного здания школы № 87

Строительство еще одного здания школы № 87, где будут учиться начальные классы, стартовало в селе Горное Лоо города-курорта Сочи по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в мэрии.
«В школе № 87 обучаются более 750 учеников в две смены, притом что изначально здание было рассчитано на 380 учащихся. Во время прямой линии ко мне обратился житель Горного Лоо Валерий Миносян с просьбой как можно скорее начать строительство нового школьного корпуса — к активным работам уже приступили. Новое здание позволит значительно улучшить условия обучения сочинцев в отдаленном населенном пункте», — отметил глава города Андрей Прошунин.
Новый блок начальной школы на 400 мест будет состоять из трех этажей, один из которых подземный. В учреждении оборудуют актовый зал на 110 посадочных мест, пищеблок, рассчитанный на более чем 200 детей, спортивный зал, кабинеты психолога и логопеда. Завершить строительство планируют в начале 2027 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.