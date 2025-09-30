В Сочи началось строительство еще одного здания школы № 87

«В школе № 87 обучаются более 750 учеников в две смены, притом что изначально здание было рассчитано на 380 учащихся. Во время прямой линии ко мне обратился житель Горного Лоо Валерий Миносян с просьбой как можно скорее начать строительство нового школьного корпуса — к активным работам уже приступили. Новое здание позволит значительно улучшить условия обучения сочинцев в отдаленном населенном пункте», — отметил глава города Андрей Прошунин.