Несколько районов останутся без света в Алматы

Отключения 30 сентября
С 08:00 до 17:00 ремонт затронет:
- микрорайоны Тастыбулак, Таусамалы;
- микрорайон Теректы, улицы Түйемойнақ, Таусамалы, Шарайна;
- улицы Сейфуллина, 109−149; Кассина, 90а; Дулатова, 42−71;
- микрорайон Ожет: улица Рақымжан Тоқатаев, переулок Гагарина, улицы Шалкоде, Хасен Оралтай, Сусамыр, Кожаберген жырау, 6-й горкомплекс;
- улицы Кожедуба, Якубова, Казакпаева, Папанина.
С 09:00 до 17:00:
- жилые дома (частный сектор) на улицах Дарвина, Жансугурова, Радищева, Тобаякова, Туркменская, Щорса;
- проспект Суюнбая, 57−132; улица Уссурийская, 1−23;
- улицы Акпаева, Ленского, Тохтарова, Тюменская, Шушенская.
Отключения 1 октября.
С 08:00 до 17:00:
- микрорайон Калкаман;
- садоводческое товарищество Жанат;
- микрорайон Самгау: улицы Актерек, Акши, Аршалы, Байымкол, Ботаккара, Восточная, Кольцевая, Кулан, Нагорная, Северная, Центральная, Яблочная, Темирказык;
- улицы Герцена, Кожедуба, Орджоникидзе, Джангильдина, Янки Купалы, Читинская;
- улицы З. Космодемьянской, Балакирева, Салауат, Заветная, Земнухова.
С 09:00 до 17:00:
- переулок Аэродромный, улица 2-я Гончарная;
- многоэтажные дома: улицы Байтурсынулы, Гоголя, Досмухамедова, Жибек Жолы.
Отключения 2 октября.
С 08:00 до 17:00:
- микрорайон Акжар;
- микрорайон Калкаман;
- микрорайон Таусамалы (производственный кооператив садоводческого товарищества (ПКСТ) «Монтажник», садоводческое товарищество «Арман», улица Нагорная);
- микрорайон Ожет: улицы Жапсырбаева, Сегірбаева, Қожықовтар, Таусарова, Новостройка, Рафикова, Сауран, Шарын, переулок Сейфуллина;
- улицы Майлина, Тукая;
- улицы Каракалпакская, Шемякина, Дрогобычская, Айтыкова, Гродненская, Ижевская, Елгина.
С 09:00 до 17:00:
- многоэтажные дома: улицы Байтурсынулы, Гоголя, Досмухамедова, Жибек Жолы.
Отключения 3 октября.
С 08:00 до 17:00:
- микрорайон Калкаман-2, улицы 4-я, 6-я, Дрозда, микрорайон Таусамалы;
- микрорайон Таужолы;
- микрорайон Тастыбулак, ПКСТ «Обувщик», ПКСТ «Цветная металлургия», садоводческое товарищество «Аксайский медик»;
- микрорайон Маяк: улицы Топчиева, Аққұтан.
С 09:00 до 23:00:
- проспект Райымбека, улица Курильская (объекты компаний и жилые дома).