Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько районов останутся без света в Алматы

В связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач в Алматы по нескольким адресам временно отключат свет, передает NUR.KZ со ссылкой на «Алатау жарық компаниясы».

Источник: pixabay.com

Отключения 30 сентября

С 08:00 до 17:00 ремонт затронет:

  • микрорайоны Тастыбулак, Таусамалы;
  • микрорайон Теректы, улицы Түйемойнақ, Таусамалы, Шарайна;
  • улицы Сейфуллина, 109−149; Кассина, 90а; Дулатова, 42−71;
  • микрорайон Ожет: улица Рақымжан Тоқатаев, переулок Гагарина, улицы Шалкоде, Хасен Оралтай, Сусамыр, Кожаберген жырау, 6-й горкомплекс;
  • улицы Кожедуба, Якубова, Казакпаева, Папанина.

С 09:00 до 17:00:

  • жилые дома (частный сектор) на улицах Дарвина, Жансугурова, Радищева, Тобаякова, Туркменская, Щорса;
  • проспект Суюнбая, 57−132; улица Уссурийская, 1−23;
  • улицы Акпаева, Ленского, Тохтарова, Тюменская, Шушенская.

Отключения 1 октября.

С 08:00 до 17:00:

  • микрорайон Калкаман;
  • садоводческое товарищество Жанат;
  • микрорайон Самгау: улицы Актерек, Акши, Аршалы, Байымкол, Ботаккара, Восточная, Кольцевая, Кулан, Нагорная, Северная, Центральная, Яблочная, Темирказык;
  • улицы Герцена, Кожедуба, Орджоникидзе, Джангильдина, Янки Купалы, Читинская;
  • улицы З. Космодемьянской, Балакирева, Салауат, Заветная, Земнухова.

С 09:00 до 17:00:

  • переулок Аэродромный, улица 2-я Гончарная;
  • многоэтажные дома: улицы Байтурсынулы, Гоголя, Досмухамедова, Жибек Жолы.

Отключения 2 октября.

С 08:00 до 17:00:

  • микрорайон Акжар;
  • микрорайон Калкаман;
  • микрорайон Таусамалы (производственный кооператив садоводческого товарищества (ПКСТ) «Монтажник», садоводческое товарищество «Арман», улица Нагорная);
  • микрорайон Ожет: улицы Жапсырбаева, Сегірбаева, Қожықовтар, Таусарова, Новостройка, Рафикова, Сауран, Шарын, переулок Сейфуллина;
  • улицы Майлина, Тукая;
  • улицы Каракалпакская, Шемякина, Дрогобычская, Айтыкова, Гродненская, Ижевская, Елгина.

С 09:00 до 17:00:

  • многоэтажные дома: улицы Байтурсынулы, Гоголя, Досмухамедова, Жибек Жолы.

Отключения 3 октября.

С 08:00 до 17:00:

  • микрорайон Калкаман-2, улицы 4-я, 6-я, Дрозда, микрорайон Таусамалы;
  • микрорайон Таужолы;
  • микрорайон Тастыбулак, ПКСТ «Обувщик», ПКСТ «Цветная металлургия», садоводческое товарищество «Аксайский медик»;
  • микрорайон Маяк: улицы Топчиева, Аққұтан.

С 09:00 до 23:00:

  • проспект Райымбека, улица Курильская (объекты компаний и жилые дома).