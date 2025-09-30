В Самаре скончался доцент кафедры обработки металлов Михаил Хардин

В Самаре сообщили о скоропостижной кончине Михаила Викторовича Хардина. Доцент кафедры обработки металлов давлением скончался 27 сентября, сообщают в пресс-службе.
— Михаил Викторович был опытным педагогом, организатором учебного процесса, заведовал кафедрой в тольяттинском филиале университета, был деканом факультета. Михаил Хардин любил природу, занимался спортом, прошел многие туристические маршруты, — отметили в сообщении.
Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Викторовича. О дате и месте прощания сообщат дополнительно на сайте Самарского университета.