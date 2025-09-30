Как жители Башкирии будут отдыхать в связи с Днём Республики

На горячую линию Гострудинспекции начали поступать вопросы о том, как в республике граждане будут отдыхать на 11 октября. Если сотрудники с пятидневной рабочей неделей слышали о переносе выходного, то для тех, кто занят на «шестидневке», разъяснений ещё не было.
День Республики в этом году выпадает на субботу, это значит, что выходной переносится на понедельник, 13 октября.
«Таким образом, работники с пятидневной рабочей неделей смогут отдохнуть три дня подряд: 11, 12 и 13 октября, — пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова. — В пятницу, 10 октября, продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час. Если у сотрудника отпуск “захватывает” нерабочий праздничный день 11 октября, отдых продлевается на один день. Для тех, кто работает по шестидневному графику, выходным будет только суббота 11 октября».
Для всех работников, которые будут заняты в этот день (по графику, вахта) предусмотрена оплата труда в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). Привлечение к работе сотрудника, для которого 11 и 13 октября являются выходными, допускается только с его письменного согласия за исключением ряда случаев (ст. 113 ТК РФ), оплата производится в двойном размере либо предоставляется другой день отдыха (отгул). Работник вправе отказаться от работы в свой выходной, если нет соответствующего приказа и его письменного согласия, объяснили в пресс-службе ведомства.