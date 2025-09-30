Как жители Башкирии будут отдыхать в связи с Днём Республики

Для всех работников, которые будут заняты в этот день (по графику, вахта) предусмотрена оплата труда в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). Привлечение к работе сотрудника, для которого 11 и 13 октября являются выходными, допускается только с его письменного согласия за исключением ряда случаев (ст. 113 ТК РФ), оплата производится в двойном размере либо предоставляется другой день отдыха (отгул). Работник вправе отказаться от работы в свой выходной, если нет соответствующего приказа и его письменного согласия, объяснили в пресс-службе ведомства.