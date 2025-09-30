В Пермском крае из-за ОРВИ ушли на карантин 113 классов в 56 школах

В Пермском крае рост заболеваемости ОРВИ и гриппа среди детей привел к приостановке учебного процесса в 113 классах. Решение о введении карантина приняли руководители 56 школ региона.
О начале сезонной заболеваемости за последнюю неделю в своих соцсетях рассказал краевой Роспотребнадзор. В краевом ведомстве при появлении симптомов инфекционных заболеваний рекомендуют не посещать образовательные учреждения.
В Пермском крае число заболевших гриппом и ОРВИ с 22 по 28 сентября снизилось на 10,5%, 56% случаев приходится на взрослое население. Общее число зарегистрированных случаев заболевания за три последних недели превысило 47 тысяч.
«Эпидемический порог в Пермском крае не превышен. Среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы», — дополнили в краевом ведомстве.
В число мер профилактики инфекционных заболеваний входят: вакцинация, тщательное мытье рук и проветривание помещений, избегание контакта с заболевшими. При появлении симптомов заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью, соблюдать все рекомендации врачей, не заниматься самолечением.