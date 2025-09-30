В Екатеринбурге пассажиров транспорта учат реагировать на беспилотники

Надо сообщить свои ФИО, а также где обнаружен беспилотник — с привязкой к адресу или объекту на местности.
Также надо уточнить, как ведёт себя аппарат, какие звуки он издаёт.
Отметим, что до Екатеринбурга пока, к счастью, не долетают вражеские беспилотники, и единственное предупреждение о беспилотной опасности оказалось результатом ложного срабатывания техники у сотового оператора.
