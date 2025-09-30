Ричмонд
Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививку

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым. Привиться от гриппа в Крыму можно в любой медицинской организации — от поликлиники до ФАПа — без прикрепления, на работе и даже в крупных торговых центрах «Меганом» и Южная галерея", сообщает минздрав республики.

Источник: РИА "Новости"

В министерстве рассказали, что в поликлиниках сформированы мобильные бригады медиков, которые выезжают на предприятия, в учебные заведения и другие коллективы, чтобы провести вакцинацию на месте. Для согласования выезда необходимо обратиться к руководству медорганизации.

На сегодняшний день, по данным ведомства, иммунизацию против гриппа в Крыму прошли более 290 тысяч человек, 76 932 из них — дети. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 62% населения.

«Для вакцинации взрослых используются препараты “Совигрипп” и “Флю-М”, для иммунизации беременных женщин и детей — “Ультрикс квадри”. Вакцинироваться рекомендуется всем гражданам, не имеющим противопоказаний (аллергия на куриный белок или один из компонентов препарата, возраст до шести месяцев, заболевание острой инфекцией, обострение хронических болезней)», — рассказали в минздраве.

И добавили, что особенно это важно пожилым людям старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями, беременным на втором и третьем триместрах, детям, студентам, а также работникам медицины, образования, транспорта и коммунальной сферы.

«Иммунизация позволит свести к минимуму риск развития осложнений гриппа в случае заражения», — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Крыму острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за неделю заболели 9382 человека.