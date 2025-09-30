Сеть сейсмостанций впервые установят в Мангистау

Научные исследования должны проводиться на постоянной основе. Как сообщили в ведомстве, прежде всего это важно для своевременного выявления изменений в регионе и оперативного реагирования на возможные аномалии. Кроме того, такие работы дают более полное и комплексное понимание природы землетрясений.