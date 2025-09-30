Сеть сейсмостанций впервые установят в Мангистау

«Учеными Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) МЧС РК совместно с ДЧС Мангистауской области начата экспедиция по изучению территории региона. В рамках экспедиции будут проведены рекогносцировочные работы для исследования, разведки и оценки местности региона, где планируется установка новых сейсмостанций. Данное мероприятие является историческим событием, так как в этом регионе отсутствовали сети станций регулярного сейсмонаблюдения», — говорится в сообщении.
Научные исследования должны проводиться на постоянной основе. Как сообщили в ведомстве, прежде всего это важно для своевременного выявления изменений в регионе и оперативного реагирования на возможные аномалии. Кроме того, такие работы дают более полное и комплексное понимание природы землетрясений.
По данным МЧС, в данном регионе возможны слабые, но ощутимые сейсмические колебания, которые считаются нормальным явлением. Они не связаны с крупными тектоническими сдвигами и не несут угрозы серьезных катастроф.
Этими исследованиями занимаются специалисты лаборатории техногенной сейсмичности ННЦСНИ, которые изучают процессы, происходящие в природе и недрах земли.
В рамках работ планируется разведка территории для определения расположения ближайших населенных пунктов, дорог, линий связи и других коммуникаций. Дополнительно учитываются геологические особенности местности, необходимые для установки сейсмостанций. Сейсмологи задействуют современные высокочувствительные приборы, фиксирующие различные шумы. По итогам экспедиции будут проанализированы все факторы, на основании чего примут решение о месте строительства сейсмической станции.
«Установка сети сейсмостанций в Мангистауской области станет важным шагом на пути к усилению сейсмической безопасности региона. Это позволит не только своевременно фиксировать подземные толчки и анализировать их природу, но и значительно повысит уровень научного понимания процессов, происходящих в земной коре. Полученные данные будут способствовать обеспечению устойчивого развития территории с учётом возможных природных рисков», — заключили в МЧС.