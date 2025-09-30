Нарушения в молочной и мясной продукции выявили на прилавках Приангарья

С 9 января по 30 сентября 2025 года Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии провело 659 исследований пищевой продукции, реализуемой в Приангарье. В 18 пробах выявлены несоответствия требованиям, в том числе нарушения в маркировке, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает региональная пресс-служба Россельхознадзора, всего надзорным ведомством было отобрано 142 пробы продукции, которые направили в федеральные лаборатории. В результате специалисты зафиксировали 33 случая отклонений от нормативов.
Так, в мясной продукции обнаружена ДНК курицы, а в молочной — растительные жиры и масла. Несоответствия выявлены в твороге «Сельская Буренка» (ООО «Железногорский молочный завод», Красноярский край), сыре «Чуйский» (ООО «Сибирское подворье», Алтайский край), «Ламбер» (ООО «Болтовский маслосыркомбинат», Новосибирская область), «Король Артур» (ОАО «Бологовский молочный завод», Тверская область), а также в продукции под марками «Сливочный Гурман», «Сметанковый Гурман» (ИП Зарубкин Д. В., Алтайский край).
Нарушения также выявлены в сливочном масле «Крестьянское» (ООО «Касленд», Московская область), «Традиционное» (ИП Саратовцев А. Н., Пензенская область), «Крестьянское» («МСЗ Горно-Алтайск», Иркутская область), «Крестьянское» (ООО «РСТК», Новосибирская область), в курином фарше (ООО «Байкал-МК», Иркутская область) и колбасе «Одесская» (АО МПК «Ангарский», Иркутская область).
Управление Россельхознадзора направило хозяйствующим субъектам Иркутской области письма с требованием разработать программу мероприятий по предотвращению вреда. Она должна включать меры по оповещению потребителей и сроки их реализации. На производителей наложены предостережения, действие деклараций на продукцию приостановлено.
По организациям из других регионов уведомления переданы в территориальные управления Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.