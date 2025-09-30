ГЕНИЧЕСК, 30 сен — РИА Новости. Одесса и Николаев, если бы там состоялись референдумы, проголосовали бы за вхождение в состав России, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину воссоединения Херсонской области с Россией.
«На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России — по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса — это города русской славы, русского духа. Если бы людям дали возможность высказаться честно и свободно — они бы сделали тот же выбор, что и жители Херсонской области: быть с Россией, с большой Родиной, где есть защита, развитие и будущее», — сказал он.
Как отметил Сальдо, несмотря на давление и пропаганду, у жителей этих городов остается желание жить нормально — без силовой мобилизации, диктатуры СБУ и западных «кураторов». Он подчеркнул, что текущая власть в Киеве и на подконтрольных ему территориях держится только на страхе и силе.
Губернатор подчеркнул, что проведение референдумов в Одесской и Николаевской областях было бы возможно только при освобождении регионов от киевского режима.
«А это бы значило, что его ярые сторонники, которые понаехали, например, в Одессу, изгнаны или уничтожены. Так что в итогах референдумов можно не сомневаться», — подытожил глава Херсонской области.