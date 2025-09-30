В Сосновоборске появился сквер в память о защитниках Отечества

30 сентября в Сосновоборске Красноярского края на аллее Славы появилось новое общественное пространство — «Сквер Защитников Отечества». В администрации города пояснили, что основная идея проекта — создание места памяти об участниках специальной военной операции.
На территории аллеи создали благоустроенный сквер с брусчаткой и памятным знаком. Инициатор создания пространства — Наталья Зимина.
Общая стоимость проекта — 3,176 миллиона рублей, из которых 3% (95 282 рублей) — инициативные платежи от горожан.
Ранее мы писали, что в ближайшие три года в регионе планируется построить или реконструировать 28 школ и образовательных центров, а также шесть детских садов.