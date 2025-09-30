В городе Мирном в Якутии открыли семейный МФЦ

Новый семейный многофункциональный центр (МФЦ) заработал в городе Мирном в Якутии. Создание подобных учреждений — одна из задач нацпроекта «Семья», сообщили в администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
Там могут получить помощь молодые или находящиеся в сложной жизненной ситуации семьи, а также семьи участников специальной военной операции. Кроме того, особое внимание специалисты центра уделяют детям с ограниченными возможностями здоровья — для них предусмотрены занятия лечебной физкультурой.
«Предоставляемые услуги охватывают широкий спектр потребностей: от комплексной социальной помощи до сопровождения семьи в кризисных ситуациях», — добавили в администрации.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.