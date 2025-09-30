Синтезированы новые соединения для борьбы с вирусом оспы

Экспериментальные исследования и молекулярное моделирование показали, что вещества проявляют активность на поздних стадиях вирусного цикла и могут воздействовать на белок p37, участвующий в формировании вирусных оболочек, и останавливать развитие вирусного заражения. При этом сравнение активности соединений-лидеров для различных штаммов вместе с биоинформатическими исследованиями выявило альтернативную мишень — другие белки поздней стадии вирусного цикла.