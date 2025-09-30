Президент России отметил омского судью в отставке высокой наградой

Президент России Владимир Путин 26 сентября подписал указ о награждении омского судьи в отставке Владимира Русакова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Основанием для награды стали «заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».
Карьера Русакова в системе судом началась в мае 1995 года с работы в качестве судьи Омского облсуда. Летом 2014 года же он стал членом Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ.
