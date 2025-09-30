Собянин: Новая дорога будет построена в районе Бирюлево Западное

Собянин отметил, что новая дорога облегчит жителям района, включая дома по программе реновации, доступ к ближайшим железнодорожным станциям, а в будущем — к станции метро «Бирюлево».
Мэр добавил, что проект предусматривает организацию двух круговых развязок, установку современных автобусных павильонов, обустройство пешеходных тротуаров и велосипедной дорожки с западной стороны дороги.
— Сейчас дорога в стадии проектирования. Завершить ее строительство планируем в 2028 году, — написал Собянин в MAX.
29 сентября мэр Москвы дал старт строительству пешеходного моста между Мневниковской поймой и Крылатским и сделал ряд сообщений. В фокусе внимания столичных властей — создание удобной транспортной инфраструктуры, а также поддержка и развитие сферы образования и промышленных предприятий.