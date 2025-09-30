Ричмонд
Собянин: Новая дорога будет построена в районе Бирюлево Западное

В Бирюлеве Западном построят новую дорогу, которая соединит сразу четыре улицы. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, трасса протянется от Булатниковского до Проектируемого проезда № 5108 с съездами на Харьковский проезд и Медынскую улицу.

Источник: РИА "Новости"

Собянин отметил, что новая дорога облегчит жителям района, включая дома по программе реновации, доступ к ближайшим железнодорожным станциям, а в будущем — к станции метро «Бирюлево».

Мэр добавил, что проект предусматривает организацию двух круговых развязок, установку современных автобусных павильонов, обустройство пешеходных тротуаров и велосипедной дорожки с западной стороны дороги.

— Сейчас дорога в стадии проектирования. Завершить ее строительство планируем в 2028 году, — написал Собянин в MAX.

29 сентября мэр Москвы дал старт строительству пешеходного моста между Мневниковской поймой и Крылатским и сделал ряд сообщений. В фокусе внимания столичных властей — создание удобной транспортной инфраструктуры, а также поддержка и развитие сферы образования и промышленных предприятий.

