Собянин: Новая дорога будет построена в районе Бирюлево Западное

В Бирюлеве Западном построят новую дорогу, которая соединит сразу четыре улицы. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, трасса протянется от Булатниковского до Проектируемого проезда № 5108 с съездами на Харьковский проезд и Медынскую улицу.