В Крыму у каждого третьего ребенка есть лишний вес

Пик заболеваемости приходится на возраст 10 и 15 лет.

Источник: Комсомольская правда

В настоящее время в Крыму у каждого третьего ребенка имеется лишний вес. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

За 30 лет количество детей с лишним весом увеличилось втрое. Ожирение стали чаще диагностировать у дошкольников. Главный внештатный детский эндокринолог Минздрава Валентина Дивинская отметила, что во взрослом состоянии у людей с такой проблемой развивается сахарный диабет второго типа, а также различные сердечно-сосудистые заболевания.

По ее словам, пик заболеваемости приходится на возраст 10 и 15 лет. Обычно ожирение у детей связано с избыточным поступлением калорий при малой подвижности и наследственной предрасположенности. Кроме того, за развитие этой болезни отвечают более 600 генов.