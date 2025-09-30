В СФР рассказали, кто может получать две пенсии в Иркутской области

Это касается тех, кто пострадал во время военной службы или потерял близких на службе. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СФР Иркутской области.
На две пенсии имеют право инвалиды из-за военных травм, участники боевых действий, включая добровольцев, а также жители блокадных городов с инвалидностью. Кроме того, такое право есть у членов семей погибших военнослужащих — родителей, вдов, детей-инвалидов.
«Кроме того, право на одновременное получение пенсии за выслугу лет и доли страховой пенсии по старости есть у летчиков-испытателей и федеральных государственных гражданских служащих», — сказали в СФР.
Военные пенсионеры могут получить вторую пенсию — страховую по старости, когда достигнут нужного возраста и накопят достаточно стажа на гражданской работе. Для этого мужчинам должно быть 65 лет, женщинам — 60 лет, а также необходимо иметь 15 лет стажа и достаточное количество пенсионного коэффициента — не менее 30.