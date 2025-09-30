В СФР рассказали, кто может получать две пенсии в Иркутской области

Военные пенсионеры могут получить вторую пенсию — страховую по старости, когда достигнут нужного возраста и накопят достаточно стажа на гражданской работе. Для этого мужчинам должно быть 65 лет, женщинам — 60 лет, а также необходимо иметь 15 лет стажа и достаточное количество пенсионного коэффициента — не менее 30.