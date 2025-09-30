В Краснодаре задержан бывший вице-губернатор Кубани Александр Власов

Вчера на заседании расширенного совета атаманов Кубанского казачьего войска он объявил о решении уйти с поста вице-губернатора и отправиться на СВО. Однако сделать это не успел, поскольку был задержан правоохранителями на выходе из здания краевой администрации.
Кадры задержания теперь уже бывшего чиновника показали в программе «Вести. Дежурная часть». Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона, предварительно его подозревают в хищении в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации.
Известно, что в его теперь уже бывшем кабинете, а также по месту жительства проведены обыски. Ожидается, что сегодня суд изберет задержанному меру пресечения.