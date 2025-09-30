1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены

В Самарской области система оповещения сработает в 10:30 и 10:40 — включением электросирен и сиренно-речевых установок региональной системы оповещения населения, на пунктах оповещения КСЭОН с локальных пультов управления, расположенных в сельских поселениях, локальных систем оповещения, с последующей передачей записанного речевого сообщения: «Внимание всем!» «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».