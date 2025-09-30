Дело «дорожных VIP» вернули на доследование в суде Приморья

Дело «дорожных VIP» Дмитрия Бабака и Виктора Свяченовского вновь отправлено на дополнительное расследование. Об этом сообщил Telegram-канал «ОПС-медиа». Оказывается, это решение было принято ещё в августе Советским районным судом Владивостока. Следующее судебное заседание по делу, которое уже дважды не могло начаться, ожидается после завершения этого этапа.
Напомним, дело связано с коррупционными преступлениями в сфере дорожного хозяйства Приморья. Бывший первый заместитель начальника Федерального казённого учреждения дорожного строительства «Дальний Восток» Дмитрий Бабак обвиняется в покушении на мошенничество (статья 30 часть 1 и статья 159 часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации), злоупотреблении должностными полномочиями (статья 33 часть 4 и статья 285 часть 2 УК РФ), а также в даче взятки в крупном размере (статья 291 часть 5 УК РФ).
Виктор Свяченовский, экс-министр дорожного хозяйства Приморского края, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 часть 2 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (статья 290 часть 6 УК РФ). Максимальное наказание по статьям о взятках может достигать лишения свободы сроком до 15 лет.
Оба фигуранта были задержаны в конце декабря 2023 года. По версии следствия, они способствовали победе хабаровской компании «СтройДорСервис» в тендере на ремонт дороги в Приморском крае. По данным, предоставленным Управлением Федеральной службы безопасности по Дальневосточному федеральному округу, Дмитрий Бабак передал Виктору Свяченовскому автомобиль Mercedes стоимостью 3,5 миллиона рублей в качестве вознаграждения за создание благоприятных условий для компании-подрядчика. «СтройДорСервис» до сих пор занимается строительством дорог в регионе.
В сентябре 2024 года Советский районный суд Владивостока под председательством судьи Александры Щербаковой тоже возвращал дело на дополнительное расследование. Сейчас его на новое доследование направила другая судья того же суда — Юлия Логвиненко. По всей вероятности, процесс начнётся уже у третьего судьи.
Однако для возобновления судебного разбирательства необходимо завершить дорасследование, но информации о начале этого этапа пока нет. Таким образом, громкое уголовное дело о коррупции в дорожной сфере остаётся на прежней стадии и до сих пор не сдвинулось к финальному рассмотрению.