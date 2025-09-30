Дело «дорожных VIP» вернули на доследование в суде Приморья

Оба фигуранта были задержаны в конце декабря 2023 года. По версии следствия, они способствовали победе хабаровской компании «СтройДорСервис» в тендере на ремонт дороги в Приморском крае. По данным, предоставленным Управлением Федеральной службы безопасности по Дальневосточному федеральному округу, Дмитрий Бабак передал Виктору Свяченовскому автомобиль Mercedes стоимостью 3,5 миллиона рублей в качестве вознаграждения за создание благоприятных условий для компании-подрядчика. «СтройДорСервис» до сих пор занимается строительством дорог в регионе.