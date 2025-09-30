«Хотел помочь жене на работе». Минчанин погиб из-за упавшей на него люминесцентной лампы

Трагедия произошла в одном из офисов столицы. В милицию о гибели мужа заявила минчанка. Мужчина сказал, что поможет женщине собрать мебель на работе и отправился в офис. Спустя время белоруска позвонила мужу, но он не ответил, она поехала в офис и обнаружила его без признаков жизни в луже крови.