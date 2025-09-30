«Хотел помочь жене на работе». Минчанин погиб из-за упавшей на него люминесцентной лампы

В Минске упавшая люминесцентная лампа оборвала жизнь мужчины. Подробности рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.
Трагедия произошла в одном из офисов столицы. В милицию о гибели мужа заявила минчанка. Мужчина сказал, что поможет женщине собрать мебель на работе и отправился в офис. Спустя время белоруска позвонила мужу, но он не ответил, она поехала в офис и обнаружила его без признаков жизни в луже крови.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина умер от проникающего колото-резаного ранения передней поверхности шеи слева, которое было осложнено наружным и внутренним кровотечением, сопровождалось скоплением крови и воздуха в левой плевральной полости и развитием острой кровопотери.
Смертельную рану мужчина получил, когда на него сверху внезапно упала люминесцентная лампа и повредила шейную артерию.
— Массивная кровопотеря привела к летальному исходу, — подытожили в ГКСЭ.
