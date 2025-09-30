Компаньона экс-судьи Момотова Марченко арестовали по делу о мошенничестве

В 2010 году Момотов стал судьей Верховного суда России. Затем его назначили секретарем пленума Верховного суда, а после — председателем Совета судей России. Во время его работы Совет разработал рекомендации по поведению судей в интернете и планировал подготовить документ о наказаниях для журналистов за давление и необоснованную критику судов, но последнюю идею так и не реализовали. Момотов выступал за трансляцию заседаний на YouTube, публично говорил о необходимости обеспечить безопасность судей.