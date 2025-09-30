Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Краснодара застряли в аэропорту Турции на сутки

Краснодарцы не смогли вовремя улететь из Турции из-за технической проверки самолета.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры рейса из Бодрума в Минеральные Воды, среди которых есть жители Краснодара, застряли в аэропорту на сутки. Самолет должен был отправиться из Турции в Россию 29 сентября в 13:00. Но рейс задержали.

«Было принято решение о дополнительной технической проверке самолета, готовящегося к вылету из Бодрума. В аэропорт уже направлена техническая бригада, в ближайшее время специалисты приступят к выполнению работ. Расчетное время вылета в Минеральные Воды — 02:00 мск», — сообщили в авикомпании Red Wings.

Как отметили в Red Wings, пассажирам предоставили напитки и возможность размещения в гостиницах за счет авиакомпании. Часть из них отправились в отели.

Но в 02:00 рейс не отправился. Утром 30 сентября стало известно, что авиакомпания заменила самолет, выполняющий рейс из Бодрума в Минеральные Воды.

«В настоящее время резервное воздушное судно проходит подготовку вылета в аэропорту Бодрума», — сообщили в Red Wings.