Жители Краснодара застряли в аэропорту Турции на сутки

Пассажиры рейса из Бодрума в Минеральные Воды, среди которых есть жители Краснодара, застряли в аэропорту на сутки. Самолет должен был отправиться из Турции в Россию 29 сентября в 13:00. Но рейс задержали.
«Было принято решение о дополнительной технической проверке самолета, готовящегося к вылету из Бодрума. В аэропорт уже направлена техническая бригада, в ближайшее время специалисты приступят к выполнению работ. Расчетное время вылета в Минеральные Воды — 02:00 мск», — сообщили в авикомпании Red Wings.
Как отметили в Red Wings, пассажирам предоставили напитки и возможность размещения в гостиницах за счет авиакомпании. Часть из них отправились в отели.
Но в 02:00 рейс не отправился. Утром 30 сентября стало известно, что авиакомпания заменила самолет, выполняющий рейс из Бодрума в Минеральные Воды.
«В настоящее время резервное воздушное судно проходит подготовку вылета в аэропорту Бодрума», — сообщили в Red Wings.