Женщина приехала в Новосибирск и выиграла 20 миллионов рублей в лотерею

По словам родственницы, мама всегда придерживалась своей традиции — раз в неделю приобретала два билета на почте. В тот день, отведя внука в школу, она зашла в отделение связи и, отказавшись от своей привычки выбирать билеты с числом 25, попросила продавщицу дать любые. Именно этот случайный билет и оказался выигрышным.