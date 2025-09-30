Женщина приехала в Новосибирск и выиграла 20 миллионов рублей в лотерею

Очередной визит к дочери в Новосибирск обернулся для жительницы Кемеровской области невероятной удачей. Женщина, много лет покупавшая лотерейные билеты, на этот раз стала обладательницей главного приза в 20 миллионов рублей в лотерее «12 Добрых дел». Историей счастливой победы поделилась её дочь Марина, преподаватель одного из новосибирских вузов.
По словам родственницы, мама всегда придерживалась своей традиции — раз в неделю приобретала два билета на почте. В тот день, отведя внука в школу, она зашла в отделение связи и, отказавшись от своей привычки выбирать билеты с числом 25, попросила продавщицу дать любые. Именно этот случайный билет и оказался выигрышным.
Осознание победы пришло не сразу. Звонок от представителей «Национальной Лотереи» женщина изначально проигнорировала, приняв его за мошеннический. Сотрудникам колл-центра удалось дозвониться со второй попытки и объяснить ситуацию, когда дома оказалась дочь. Как призналась Марина, её мама до последнего момента отказывалась верить в столь головокружительную удачу.
Семья уже построила планы на будущее. Выигранные средства позволят осуществить давнюю мечту — перевезти маму из Кемеровской области в Новосибирск и купить для неё жильё. Сама Марина, вдохновлённая примером матери, призналась, что тоже приобрела лотерейный билет, отметив, что, помимо удачи, определённую роль играет и регулярность.
И напоследок дочь победительницы обращается к скептикам: «Когда пишут отзывы, что выигрышей не бывает — не верьте. Выиграть можно. Мы теперь это знаем точно».