В Перми откроют три мобильных пункта вакцинации от гриппа

В Перми на этой неделе откроют три пункта вакцинации от гриппа, в одном из них будет в наличии вакцина от пневмококковой инфекции. В первую очередь рекомендуют пройти иммунизацию детям, пожилым людям и жителям с хроническими заболеваниями.