В Перми откроют три мобильных пункта вакцинации от гриппа

В Перми на этой неделе откроют три пункта вакцинации от гриппа, в одном из них будет в наличии вакцина от пневмококковой инфекции. В первую очередь рекомендуют пройти иммунизацию детям, пожилым людям и жителям с хроническими заболеваниями.
Мобильный пункт вакцинации от гриппа начнет работу на территории Центрального рынка с 1 по 3 октября. На ул. Пушкина, 104 для пермяков 1 октября проведут прием в специальном автобусе у первого административного здания. В последующие дни вакцинацию проведут внутри четырехэтажного оранжевого здания. Время работы с 11:00 до 15:00.
На ул. Крупской, 42 в ТЦ «Знание» развернут мобильный пункт вакцинации от гриппа с 11:00 до 17:00. В Парке Горького рядом с ротондой проведут вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции: 3 октября — с 16:00 до 19:00, 4 октября — с 11:00 до 15:00.
Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
В Пермском крае на прошлой неделе из-за ОРВИ ушли на карантин 113 классов в 56 школа. Образовательные учреждения приняли решение о приостановке учебного процесса.