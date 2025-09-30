В Ростове прошел осенний велозаезд «ROSTOV MTB CUP»

В минувшее воскресенье в Суворовском районе прошел традиционный велозаезд «ROSTOV MTB CUP». Осенний велотурнир при поддержке «ВКБ-Новостройки» прошел уже в 11-й раз на трассе парка имени 70-летия Победы, построенной застройщиком шесть лет назад.
Летом трасса была улучшена — порядка 450 квадратных метров памп-трека были заасфальтированы. Это позволило гонщикам заметно увеличить скорость и сложность прохождения трассы. Проектировщиком этой трассы стал известный мастер горного велосипеда Василий Гвоздев.
Фото: Яна Щербинина.
— В плане развития самой трассы и ее интересности, мы стараемся каждый год обновлять препятствия и добавлять что-то новое. Пускай и минимально. Яркий пример это новая ритм секция, которую не так давно закатали в асфальт. Также сегодня в гонке для взрослых, участникам предстоит преодолеть новый большой велосипедный мост, подобных которому нет на Кавказе. Его прохождение впервые было включено в трассу весной этого года и по отзыву спортсменов, это препятствие великолепно, — поделился глава велоклуба Rostov MTB Cup Илья Кругляк.
По традиции регистрация участников соревнований проходила около сцены. Вначале был дан старт велозабегу для самых маленьких участников, возраст которых не превышал пяти лет. Детям на беговелах необходимо было пройти дистанцию длиной 150 метров, продемонстрировав не только дисциплину, но и спортивные качества.
Для участия в турнире ребят разделили по возрастным группам. Дистанция для разных групп составляла от 1 до 4,6 км.
Фото: Яна Щербинина.
Стоит отметить, что осенью 2025 года в велогонке участвовали спортсмены из разных уголков, включая Батайск, Азов, Аксай и другие регионы. Победители гонки — обладатели первых трех мест — получили медали и подарки.