В Ростове прошел осенний велозаезд «ROSTOV MTB CUP»

— В плане развития самой трассы и ее интересности, мы стараемся каждый год обновлять препятствия и добавлять что-то новое. Пускай и минимально. Яркий пример это новая ритм секция, которую не так давно закатали в асфальт. Также сегодня в гонке для взрослых, участникам предстоит преодолеть новый большой велосипедный мост, подобных которому нет на Кавказе. Его прохождение впервые было включено в трассу весной этого года и по отзыву спортсменов, это препятствие великолепно, — поделился глава велоклуба Rostov MTB Cup Илья Кругляк.