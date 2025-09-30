Владельца сети отелей Marton Марченко арестовали по делу о мошенничестве

Господин Марченко проходит ответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова. По словам адвоката, защита намерена добиться участия арестованного в судебных заседаниях.
26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Виктора Момотова, ранее возглавлявшего Совет судей России. Генпрокуратура заявила, что судья совмещал должность с предпринимательской деятельностью в гостиничном бизнесе совместно с господином Марченко. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства около сотни объектов недвижимости стоимостью более 9 млрд руб., включая сеть отелей Marton.
Сам господин Момотов назвал обвинения «откровенной клеветой». В числе ответчиков по иску, кроме него, указаны Андрей Марченко, его сын Иван и ООО «Гостиница “Вологда”».
В иске говорится, что бизнес-партнерство Момотова и Марченко началось еще в 2007 году с покупки здания в Краснодаре под отель «Мартон Пашковский». После назначения в Верховный суд часть активов, по версии Генпрокуратуры, оформлялась на мать судьи, а позднее — на доверенных лиц, включая партнера.
Прокуратура утверждает, что совместная деятельность велась в ряде регионов, а активы формировались за счет коррупционного использования полномочий, силовых методов и неправосудных решений. В документах господин Марченко назван «краснодарским представителем криминалитета».
По данным истца, судья использовал служебное положение для легализации новых объектов и вовлекал в процесс подконтрольные ему судебные органы. Всего на Марченко и связанных с ним лиц оформлены 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, включая гостиницы, банные комплексы и кальянные.