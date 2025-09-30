Владельца сети отелей Marton Марченко арестовали по делу о мошенничестве

В иске говорится, что бизнес-партнерство Момотова и Марченко началось еще в 2007 году с покупки здания в Краснодаре под отель «Мартон Пашковский». После назначения в Верховный суд часть активов, по версии Генпрокуратуры, оформлялась на мать судьи, а позднее — на доверенных лиц, включая партнера.