Американский эксперт раскритиковал идею передачи ракет «Томагавк» Украине

Передача Пентагоном дальнобойных ракет «Томагавк» украинским военным связана с высоким риском прямого военного конфликта между Вашингтоном и Москвой. Об этом предупредил экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Свое экспертное мнение против предоставления Украине дальнобойного оружия из арсеналов Пентагона Брайен высказал на странице на платформе Substack, пишет «Лента.ру».

«Это решение — опрометчивое и может привести к эскалации конфликта», — написал экс-сотрудник Минобороны.

Он добавил, что передача «Томагавков» может сделать США и Россию противниками в военном противостоянии и в конечном итоге привести к масштабной войне в Европе.

Ранее о предоставлении крылатых ракет «Томагавк» ВСУ рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он уточнил, что пока передача вооружения только обсуждается в Вашингтоне и окончательное решение по этому вопросу примет только американский лидер Дональд Трамп.

Издание Army Recognition сообщило, что передача Пентагоном крылатых ракет «Томагавк» будет невозможна, так как ВСУ не имеет штатных морских установок для запуска ракет по целям. Корветы, которые строит по заказу украинских властей Турция, не предусматривают оснащение ячейками вертикального пуска, которые требуются для «Томагавков».