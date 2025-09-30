Американский эксперт раскритиковал идею передачи ракет «Томагавк» Украине

Издание Army Recognition сообщило, что передача Пентагоном крылатых ракет «Томагавк» будет невозможна, так как ВСУ не имеет штатных морских установок для запуска ракет по целям. Корветы, которые строит по заказу украинских властей Турция, не предусматривают оснащение ячейками вертикального пуска, которые требуются для «Томагавков».