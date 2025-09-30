В Новосибирской области отремонтируют почти 64 км школьных маршрутов

«Ежедневно во время учебного периода школьными автобусами перевозится порядка 10 тысяч детей в разных районах области. Поэтому традиционно в дорожной части большое внимание уделяется школьным маршрутам и обеспечению безопасности подвоза детей к образовательным учреждениям. 27% от общего объема работ в этом году составляют школьные маршруты», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.