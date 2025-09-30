В Новосибирской области отремонтируют почти 64 км школьных маршрутов

Ремонт 63,9 км дорог, по которым проходят школьные маршруты, проведут в Новосибирской области до конца года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
«Ежедневно во время учебного периода школьными автобусами перевозится порядка 10 тысяч детей в разных районах области. Поэтому традиционно в дорожной части большое внимание уделяется школьным маршрутам и обеспечению безопасности подвоза детей к образовательным учреждениям. 27% от общего объема работ в этом году составляют школьные маршруты», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Например, уже ввели в эксплуатацию участок дороги на подъезде к городу Барабинску. Там заменили асфальт, укрепили обочины, установили знаки и нанесли разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.