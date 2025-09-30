Участок дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий отремонтируют в 2026 году

«Дорога Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий входит в опорную сеть дорог области и соединяется с Восточным обходом. Необходимо ускоренно провести ее реконструкцию, чтобы обеспечить стабильный выезд из областного центра в сторону Кузбасса. Работы на объекте были разделены на три пусковых комплекса. Первый этап проекта протяженностью 1,78 километра был сдан в августе 2024 года, хотя по контракту завершение работ планировалось лишь к сентябрю 2026 года. Сейчас реализуется второй этап. На сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет 80,41%», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.