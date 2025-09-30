Участок дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий отремонтируют в 2026 году

Реконструкцию участка дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в Новосибирской области завершат в октябре 2026 года. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
«Дорога Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий входит в опорную сеть дорог области и соединяется с Восточным обходом. Необходимо ускоренно провести ее реконструкцию, чтобы обеспечить стабильный выезд из областного центра в сторону Кузбасса. Работы на объекте были разделены на три пусковых комплекса. Первый этап проекта протяженностью 1,78 километра был сдан в августе 2024 года, хотя по контракту завершение работ планировалось лишь к сентябрю 2026 года. Сейчас реализуется второй этап. На сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет 80,41%», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Протяженность обновляемого участка составляет 1,5 км. Там уже провели переустройство инженерных систем. Теперь специалисты укладывают новый асфальт, проводят водоотвод, приводят в порядок тротуары. Также им предстоит установить шумозащитные экраны и ограждения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.