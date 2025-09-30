В Земетчинской больнице Пензенской области обновили инфекционный корпус

Капитальный ремонт инфекционного корпуса в больнице рабочего поселка Земетчино Пензенской области провели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
Теперь в клинико-диагностическую лабораторию корпуса поступает новое оборудование. Оно позволит проводить анализы на гормоны, биохимические и общеклинические анализы крови и мочи.
«Результаты клинических лабораторных исследований, полученные на новом оборудовании, выдаются быстро и надежно, обеспечивают достоверные данные о состоянии здоровья, помогают поставить пациенту правильный диагноз, выбрать нужный метод лечения, определить прогноз развития заболевания, осуществлять контроль за эффективностью терапии, а также разработать адекватные меры профилактики», — сказал заместитель главного врача по лечебной части Земетчинской районной больницы Александр Андреев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров. Идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.