В селе Бурды Татарстана открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в селе Бурды Татарстана. Учреждение возвели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в исполкоме Тукаевского района.
В ФАПе есть кабинеты приема пациентов, процедурная и прививочная, помещения для персонала и хранения лекарств, а также санитарная комната. Для маломобильных пациентов установили пандус.
Также в учреждение завезли современное оборудование. Там установили портативные анализаторы для исследования уровня сахара, холестерина и гемоглобина, электрокардиограф и бесконтактный тонометр для измерения глазного давления.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.