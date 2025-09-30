Модельная библиотека национальных культур открылась в Тольятти

Библиотека № 2 на ул. Горького в Тольятти получила статус модельной после модернизации по нацпроекту «Семья». Учреждение открылось 8 сентября и стало шестой модельной библиотекой в городе, сообщили в Министерстве культуры Самарской области.
В здании провели ремонт и перепланировку помещений, художественно оформили стены, закупили мультимедийное оборудование. Фонд библиотеки пополнился на 2 тыс. изданий, среди которых книги на татарском, чувашском, мордовском языках, литература по истории России и православной церкви, произведения мировых классиков и современных авторов, краеведческие издания, а также книги для детей. На базе учреждения действует центр межнационального общения, регулярно проводятся партнерские проекты и мероприятия.
Отмечается, что модельная библиотека национальных культур стала одной из пяти, которые открывают свои двери на территории Самарской области в 2025 году. Еще четыре появятся в Сызрани, Жигулевске, Елховском и Ставропольском районах.
«Модельные библиотеки становятся центрами притяжения для детей и взрослых. Читателей привлекает современный дизайн, комфорт, дополнительные сервисные услуги, а также новое техническое оснащение. Сегодня библиотеки — это не просто место для чтения и выбора книг, но и творческие площадки, где жители могут проявить свои таланты, встретиться с интересными людьми, отдохнуть в комфортной обстановке», — отметила министр культуры региона Ирина Калягина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.