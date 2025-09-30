Модельная библиотека национальных культур открылась в Тольятти

«Модельные библиотеки становятся центрами притяжения для детей и взрослых. Читателей привлекает современный дизайн, комфорт, дополнительные сервисные услуги, а также новое техническое оснащение. Сегодня библиотеки — это не просто место для чтения и выбора книг, но и творческие площадки, где жители могут проявить свои таланты, встретиться с интересными людьми, отдохнуть в комфортной обстановке», — отметила министр культуры региона Ирина Калягина.